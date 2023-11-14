Минск полностью переориентировал торговые потоки с Запада и Украины — Минэкономики

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия в текущем году полностью переориентировала торговые потоки из стран Запада и Украины, увеличив долю экспорта в дружественные государства на 14%. Об этом сообщила начальник управления прогнозирования внешней торговли министерства экономики Юлия Зубарь, комментируя итоги внешней торговли за период с января по сентябрь 2023 года.

«Беларусь полностью переориентировала торговые потоки со стран Запада и Украины на рынки дружественных стран. В основном за счет наращивания поставок в Россию и страны Азии. Доля дружественных стран в экспорте выросла на 14%», — приводит пресс-служба ведомства слова Зубарь.