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Минск полностью переориентировал торговые потоки с Запада и Украины — Минэкономики

12:20 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия в текущем году полностью переориентировала торговые потоки из стран Запада и Украины, увеличив долю экспорта в дружественные государства на 14%. Об этом сообщила начальник управления прогнозирования внешней торговли министерства экономики Юлия Зубарь, комментируя итоги внешней торговли за период с января по сентябрь 2023 года.

«Беларусь полностью переориентировала торговые потоки со стран Запада и Украины на рынки дружественных стран. В основном за счет наращивания поставок в Россию и страны Азии. Доля дружественных стран в экспорте выросла на 14%», — приводит пресс-служба ведомства слова Зубарь.

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