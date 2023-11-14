Минск полностью переориентировал торговые потоки с Запада и Украины — Минэкономики
12:20 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия в текущем году полностью переориентировала торговые потоки из стран Запада и Украины, увеличив долю экспорта в дружественные государства на 14%. Об этом сообщила начальник управления прогнозирования внешней торговли министерства экономики Юлия Зубарь, комментируя итоги внешней торговли за период с января по сентябрь 2023 года.
«Беларусь полностью переориентировала торговые потоки со стран Запада и Украины на рынки дружественных стран. В основном за счет наращивания поставок в Россию и страны Азии. Доля дружественных стран в экспорте выросла на 14%», — приводит пресс-служба ведомства слова Зубарь.
НОВОСТИ
- 13:32 14.11.2023
- В России заболеваемость ковидом выросла на 22,8% за неделю
- 13:20 14.11.2023
- Песков назвал голословным заявление США о якобы помощи РФ и Китая КНДР в военной сфере
- 13:05 14.11.2023
- ЕС увеличил производство боеприпасов на 30% в 2023 году — еврокомиссар
- 13:00 14.11.2023
- Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах президента РФ
- 12:55 14.11.2023
- Сбер поддержит международный мультиспортивный турнир «Игры будущего»
- 12:32 14.11.2023
- Взрыв прогремел в городе Кропивницком на Украине
- 12:05 14.11.2023
- Ситуация на поле боя на Украине сложная, признал Столтенберг
- 12:00 14.11.2023
- Администратор телеграм-канала, причастного к беспорядкам в Махачкале, объявлен в розыск
- 11:32 14.11.2023
- Пашинян в беседе с Лукашенко заявил, что не будет участвовать на заседании ОДКБ в Минске
- 11:20 14.11.2023
- Израиль уверен, что США при угрозе применят авианосцы в Средиземноморье — ЦАХАЛ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать