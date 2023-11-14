Взрыв прогремел в городе Кропивницком на Украине

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел на Украине в городе Кропивницком (бывший Кировоград). Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Подробности не приводятся.

В настоящий момент в Кировоградской, а также Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.