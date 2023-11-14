Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах президента РФ
13:00 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий ряд положений, касающихся процедуры выборов президента РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Он, в частности, уточняет положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Устанавливается, что ее смогут проводить только те лица, которые имеют на это право в соответствии с российским законодательством, и при этом они будут обязаны следить за соблюдением тайны голосования и сохранять конфиденциальность персональных данных, содержащихся в списках избирателей и иных документах. Помимо этого, вводятся ограничения на съемку на избирательных участках в воинских частях. Проводить ее там смогут только представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром части.
Кроме того, согласно закону, на заседания избиркомов будут допускаться только те представители СМИ, которые работают на основании трудового договора. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
НОВОСТИ
- 13:32 14.11.2023
- В России заболеваемость ковидом выросла на 22,8% за неделю
- 13:20 14.11.2023
- Песков назвал голословным заявление США о якобы помощи РФ и Китая КНДР в военной сфере
- 13:05 14.11.2023
- ЕС увеличил производство боеприпасов на 30% в 2023 году — еврокомиссар
- 12:55 14.11.2023
- Сбер поддержит международный мультиспортивный турнир «Игры будущего»
- 12:32 14.11.2023
- Взрыв прогремел в городе Кропивницком на Украине
- 12:20 14.11.2023
- Минск полностью переориентировал торговые потоки с Запада и Украины — Минэкономики
- 12:05 14.11.2023
- Ситуация на поле боя на Украине сложная, признал Столтенберг
- 12:00 14.11.2023
- Администратор телеграм-канала, причастного к беспорядкам в Махачкале, объявлен в розыск
- 11:32 14.11.2023
- Пашинян в беседе с Лукашенко заявил, что не будет участвовать на заседании ОДКБ в Минске
- 11:20 14.11.2023
- Израиль уверен, что США при угрозе применят авианосцы в Средиземноморье — ЦАХАЛ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать