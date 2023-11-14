Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах президента РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий ряд положений, касающихся процедуры выборов президента РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он, в частности, уточняет положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Устанавливается, что ее смогут проводить только те лица, которые имеют на это право в соответствии с российским законодательством, и при этом они будут обязаны следить за соблюдением тайны голосования и сохранять конфиденциальность персональных данных, содержащихся в списках избирателей и иных документах. Помимо этого, вводятся ограничения на съемку на избирательных участках в воинских частях. Проводить ее там смогут только представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром части.

Кроме того, согласно закону, на заседания избиркомов будут допускаться только те представители СМИ, которые работают на основании трудового договора. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.