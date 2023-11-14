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ЕС увеличил производство боеприпасов на 30% в 2023 году — еврокомиссар

13:05 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз увеличил производство боеприпасов в 2023 году на 30% и приблизился к выпуску 1 млн снарядов в год, однако это не гарантирует поставку такого объема Украине. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон по прибытии на встречу министров обороны Евросоюза.

«С февраля 2023 года мы значительно увеличили производство боеприпасов — на 30%, таким образом, мы выполним поставленную нами задачу производить 1 млн снарядов в год», — сказал он. В то же время Бретон переложил на отдельные страны ЕС ответственность за выполнение обещания поставить Украине 1 млн снарядов в течение года. «Еврокомиссия обеспечила повышение военных производственных возможностей, теперь задача стран-членов — ориентировать их на поставки Украине», — сказал Бретон.

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