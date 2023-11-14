Песков назвал голословным заявление США о якобы помощи РФ и Китая КНДР в военной сфере
13:20 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Россия и Китай якобы помогают КНДР обходить санкции в сфере контроля над вооружениями, является голословным, подчеркнул в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видели, безусловно [это заявление]. Но все подобные заявления являются абсолютно голословными, они ничем не подтверждены. Каждое новое подобное заявление еще больше девальвирует все остальные на этот счет», — указал представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 13:32 14.11.2023
- В России заболеваемость ковидом выросла на 22,8% за неделю
- 13:05 14.11.2023
- ЕС увеличил производство боеприпасов на 30% в 2023 году — еврокомиссар
- 13:00 14.11.2023
- Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах президента РФ
- 12:55 14.11.2023
- Сбер поддержит международный мультиспортивный турнир «Игры будущего»
- 12:32 14.11.2023
- Взрыв прогремел в городе Кропивницком на Украине
- 12:20 14.11.2023
- Минск полностью переориентировал торговые потоки с Запада и Украины — Минэкономики
- 12:05 14.11.2023
- Ситуация на поле боя на Украине сложная, признал Столтенберг
- 12:00 14.11.2023
- Администратор телеграм-канала, причастного к беспорядкам в Махачкале, объявлен в розыск
- 11:32 14.11.2023
- Пашинян в беседе с Лукашенко заявил, что не будет участвовать на заседании ОДКБ в Минске
- 11:20 14.11.2023
- Израиль уверен, что США при угрозе применят авианосцы в Средиземноморье — ЦАХАЛ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать