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НОВОСТИ

Песков назвал голословным заявление США о якобы помощи РФ и Китая КНДР в военной сфере

13:20 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Россия и Китай якобы помогают КНДР обходить санкции в сфере контроля над вооружениями, является голословным, подчеркнул в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видели, безусловно [это заявление]. Но все подобные заявления являются абсолютно голословными, они ничем не подтверждены. Каждое новое подобное заявление еще больше девальвирует все остальные на этот счет», — указал представитель Кремля.

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