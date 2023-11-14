В России заболеваемость ковидом выросла на 22,8% за неделю

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 22,8%, а число госпитализаций увеличилось на 8,5%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число госпитализаций увеличилось в 43 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 70 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 29 987 человек, что на 30,4% больше в сравнении с показателем неделей ранее, 76 человек умерли.

В Роспотребнадзоре сообщили, что по итогам 45-й недели зарегистрировано более 43 тыс. случаев заболевания.