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В России заболеваемость ковидом выросла на 22,8% за неделю

13:32 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 22,8%, а число госпитализаций увеличилось на 8,5%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число госпитализаций увеличилось в 43 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 70 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 29 987 человек, что на 30,4% больше в сравнении с показателем неделей ранее, 76 человек умерли.

В Роспотребнадзоре сообщили, что по итогам 45-й недели зарегистрировано более 43 тыс. случаев заболевания.

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