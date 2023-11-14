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Российские силы уничтожили три БМП Bradley ВСУ на ореховском направлении — Рогов

14:00 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы РФ за прошедшие сутки уничтожили три боевые машины пехоты (БМП) Bradley украинской армии на ореховском направлении. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На ореховском направлении противник атаковал в сторону Новопрокоповки и Копаней. Все его атаки пресекаются. У нас были контратаки в районе Вербового и Новофедоровки, уничтожено не менее трех Bradley за прошедшие сутки», — сказал Рогов.

Он отметил, что на ход боевых действий влияют проливные дожди. «Как следствие, интенсивность [боевых действий на ореховском направлении] снизилась, хотя атаки противника продолжаются. Часть бронетехники ВСУ просто застряла в грязи, после чего была сожжена нашими ребятами», — рассказал собеседник агентства.

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