Кремль видел сообщения СМИ о «круговороте рублей» из-за новых правил возврата выручки
14:32 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль видел публикуемую в СМИ информацию о «круговороте рублей» из-за новых правил возврата экспортной выручки, экономические ведомства проверят эти данные. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее «Ведомости» сообщали, что российский бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому механизму, запущенному в октябре по указу президента РФ Владимира Путина. По данным издания, новые правила привели к так называемому «круговороту рублей» — двойной конвертации. В ответ на просьбу прокомментировать эту информацию представитель Кремля сказал: «Мы видели эти сообщения СМИ. Это, конечно, вопрос, который больше относится к сфере деятельности правительства. Конечно, экономический блок, наверное, будет проверять эту информацию. По крайней мере обратит на нее внимание».
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