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Собянин рассказал о благоустройстве парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

14:42 14.11.2023

Территория в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки превращена из полузаброшенного участка в настоящий парк с комфортным пространством для отдыха и прогулок. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, общая площадь благоустроенного пространства недалеко от метро «Красногвардейская» и «Зябликово» составила почти 100 га.

«Значительную часть прогулочных маршрутов проложили по приподнятым на сваях мосткам общей протяженностью порядка 7 км. Для связи берегов вдоль русла рек Шмелевки, Кузнецовки и в Садковском овраге создали 19 мостиков-переходов длиной от 3 до 30 м. Они являются частью экотроп. Попасть на них можно с разных сторон по оборудованным на склонах оврагов лестницам, где также обустроили видовые площадки и зоны тихого отдыха», – отметил глава города в своем блоге.

При этом проектировщики постарались учитывать мнение местных жителей о том, какой должен быть парк. В результате удалось устранить препятствия для свободного прохода горожан, создать связи между берегами оврагов, очистить территорию от мусора и создать много новых функциональных зон и площадок. Кроме того, на месте ранее заболоченных земель создали два водоема - у пересечения улиц Ясеневой и Воронежской, а также в районе дома 54 по Воронежской улице.

В парке появилось 26 спортивных площадок, в том числе скейт-парк, памп-трек, многофункциональные площадки для командных видов спорта, хоккейную коробку, которую в теплое время года можно использовать для игры в мини-футбол, и зоны для воркаута. В спортивной зоне в районе 21 км МКАД оборудовано одно большое и четыре тренировочных поля для футбола.

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