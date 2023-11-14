Собянин: В 2023 году в Москве построили рекордное количество крупных транспортных объектов

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В Москве в нынешнем году удалось построить рекордное количество крупных транспортных объектов. По словам мэра Сергея Собянина, например, начала действовать Большая кольцевая линия метро, а также были открыты 14 станций подземки, среди которых «Пыхтино», «Аэропорт Внуково», «Яхромскую», «Лианозово» и «Физтех».

Также градоначальник напомнил в своем Telegram-канале, что в августе начал действовать третий Московский центральный диаметр (МЦД-3), связавший Зеленоград и город Раменское, а в сентябре введен в эксплуатацию МЦД-4. Эта линия стала самой протяженной среди диаметров, она соединила Апрелевку и Балашиху. Станции МЦД позволяют горожанам совершить более 100 пересадок на метро, Московское центральное кольцо.

Также важны были такие транспортные проекты как участок южного направления Московского скоростного диаметра и проспекту Багратиона, введенные в эксплуатацию.

Кроме того, по Москве-реке начали ходить инновационные электросуда – речные трамваи. Они по круглогодичным пассажирским маршрутам Киевский – Сердце Столицы и ЗИЛ – Печатники.