У Евросоюза нет «собственного склада боеприпасов» для Украины — Боррель

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не располагает «собственным складом боеприпасов» для Украины, снаряды должны поставить страны сообщества, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС.

«У меня нет собственного склада боеприпасов здесь, в Брюсселе», — заявил Боррель в ответ на вопрос, сможет ли Брюссель выполнить свое обещание по поставке Украине 1 млн артиллерийских снарядов до марта 2024 года. Он подчеркнул, что страны ЕС передали Украине свыше 300 тысяч снарядов с военных складов, теперь «это задача стран Евросоюза» произвести необходимое количество боеприпасов и направить их на Украину.