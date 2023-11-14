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Цена нефти и нефтепродуктов РФ в октябре с рядом исключений превышала price cap — МЭА

15:12 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость российской нефти и нефтепродуктов, за исключением бензина и газойля, в октябре превышала установленный странам G7 ценовой потолок, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

«Цены на российскую нефть и нефтепродукты, за исключением бензина и газойля, были выше ценового потолка G7», — говорится в отчете.

В начале декабря 2022 года страны G7 и ЕС наряду с эмбарго ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. В феврале 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ — их предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории.

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