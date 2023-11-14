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ОКР назвал критерии допуска российских гимнастов «одой сегрегации»

16:00 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Критерии присвоения нейтрального статуса российским и белорусским спортсменам для выступления на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) являются «одой сегрегации». Об этом говорится в заявлении Олимпийского комитета России (ОКР), опубликованном пресс-службой организации.

«Вот FIG выдала список требований для допуска россиян к соревнованиям, читается данный документ как настоящая ода сегрегации. Там попросту речь идет о полной нейтрализации цветовой гаммы соревновательной экипировки и инвентаря, и без того максимально обезличенным гимнастам и гимнасткам предлагается выступать в однотонном наряде. В художественной гимнастике, где дизайн купальников — это отдельное искусство и элемент постановки, который имеет огромное значение для целостности любого образа и выступления, соответственно, его визуального восприятия и оценки», — говорится в заявлении ОКР.

Согласно критериям FIG до международных соревнований будут допущены только индивидуальные атлеты из России и Белоруссии. При этом им будет запрещено использовать национальную символику, а также символику национальных федераций и олимпийских комитетов стран.

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