Глава украинской разведки считает вероятной заморозку конфликта на Украине на десятки лет

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов считает, что юридическое завершение конфликта в стране может затянуться на многие десятилетия, как это произошло у России и Японии, у которых с 1945 года не подписан мирный договор из-за претензий Токио на южные Курильские острова.

«Этой территориальной проблеме (проблеме принадлежности южных Курильских островов — прим. ТАСС) уже больше 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», — сказал Буданов в комментарии, опубликованном в журнале NV. По его словам, конфликт на Украине может затянуться без подписания каких-либо договоренностей и юридического завершения, но в то же время продолжаться без интенсивных боевых действий.