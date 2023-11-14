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НОВОСТИ

Для выпускников дальневосточных вузов могут упростить получение гражданства РФ

19:20 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил изучить возможность в упрощенном порядке предоставлять гражданство иностранцам — выпускникам дальневосточных вузов по аналогии с процедурой, уже действующей для отличников. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о распространении процедуры приема в гражданство РФ в упрощенном порядке, действующей в отношении получивших диплом с отличием выпускников образовательных организаций высшего образования, на всех выпускников образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа», — говорится в тексте.

Доклад по этому вопросу Путин ждет до 15 декабря.

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