Боррель заявил, что «не знает и не должен знать», есть ли у Украины шансы на победу
20:00 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что «не знает и не должен знать», есть ли у Украины шансы на победу, подчеркнув, что «его работа» — это «поддерживать ее как можно лучше».
На пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров обороны Борреля спросили, разделяет ли он мнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что «война зашла в тупик» и что Евросоюзу нужно собрать оружие на новое наступление Киева в следующем году, чтобы получить возможность «решительно изменить ситуацию на поле боя».
«Слушайте, главнокомандующий украинской армией знает ситуацию лучше меня, я не буду обсуждать с ним ситуацию на поле боя. Он знает, и если он сказал то, что он сказал, я этого не знаю и не должен знать, прав он или нет. Моя работа заключается в том, чтобы поддерживать его. Не я и не мы воюем, это украинцы», — сказал Боррель.
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