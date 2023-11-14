20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что «не знает и не должен знать», есть ли у Украины шансы на победу, подчеркнув, что «его работа» — это «поддерживать ее как можно лучше».

На пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров обороны Борреля спросили, разделяет ли он мнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что «война зашла в тупик» и что Евросоюзу нужно собрать оружие на новое наступление Киева в следующем году, чтобы получить возможность «решительно изменить ситуацию на поле боя».

«Слушайте, главнокомандующий украинской армией знает ситуацию лучше меня, я не буду обсуждать с ним ситуацию на поле боя. Он знает, и если он сказал то, что он сказал, я этого не знаю и не должен знать, прав он или нет. Моя работа заключается в том, чтобы поддерживать его. Не я и не мы воюем, это украинцы», — сказал Боррель.