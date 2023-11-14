Белоруссия требует от Литвы €1 млрд за разрыв договора о транзите удобрений

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия обратилась в международный арбитраж, потребовав от Литвы выплатить компенсацию в размере 1 млрд евро за разрыв договора о транзите удобрений производства ОАО «Беларуськалий» в Клайпедский морской порт. Об этом сообщило министерство коммуникаций и транспорта балтийской республики.

«Белорусская сторона уведомила нас об обращении в арбитраж, который она обосновывает литовско-белорусским договором 1999 года о поощрении и охране инвестиций», — сказала журналистам советник главы ведомства Габриэле Василяускайте. Как уточнила советник, «Беларуськалий» требует возмещения ущерба в размере 1 млрд евро.

Правительство Литвы 1 февраля 2022 года аннулировало договор о транзите белорусских удобрений как не отвечающий интересам национальной безопасности. Это произошло после введения США санкций против десятков белорусских компаний, включая ОАО «Беларуськалий».