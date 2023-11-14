ХАМАС заявило, что освободит заложников в любое время в случае установления перемирия
22:49 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинское движение ХАМАС готово в любое время освободить удерживаемых им в заложниках женщин, детей и лиц с иностранным гражданством в обмен на женщин и несовершеннолетних лиц, содержащихся в израильских тюрьмах, и при условии достижения договоренности о гуманитарном перемирии. Об этом уведомил член политбюро радикальной организации Иззат ар-Ришк, разместивший соответствующее заявление в своем телеграм-канале.
«<…> Мы готовы в любое время освободить женщин, детей и иностранцев в обмен на женщин и детей в тюрьмах оккупационных властей. Конечно, при достижении гуманитарного перемирия, во время которого помощь будет доставлена во все без исключения районы сектора Газа <…>», — подчеркнул он.
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