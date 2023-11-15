Поставка Западом F-16 Киеву не изменит фундаментально расстановку сил — Пентагон

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предстоящая поставка коллективным Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 Киеву не изменит фундаментальным образом расстановку сил в конфликте на Украине. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

«Считаю, что это будет важным приращением к потенциалу [Украины]. Я бы не сказал, что в корне меняющим ситуацию фактором как таковым», — отметил Кендалл, комментируя планы поставок Киеву самолетов F-16. «Это даст им (украинским властям — прим. ТАСС) приращение к потенциалу, что будет важным. Я бы не сказал, что это фундаментальным образом изменит расстановку сил», — подчеркнул министр американских ВВС.