Поставка Западом F-16 Киеву не изменит фундаментально расстановку сил — Пентагон
09:00 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предстоящая поставка коллективным Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 Киеву не изменит фундаментальным образом расстановку сил в конфликте на Украине. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.
«Считаю, что это будет важным приращением к потенциалу [Украины]. Я бы не сказал, что в корне меняющим ситуацию фактором как таковым», — отметил Кендалл, комментируя планы поставок Киеву самолетов F-16. «Это даст им (украинским властям — прим. ТАСС) приращение к потенциалу, что будет важным. Я бы не сказал, что это фундаментальным образом изменит расстановку сил», — подчеркнул министр американских ВВС.
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