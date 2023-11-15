0
0
84
НОВОСТИ

Израиль, будучи страной-оккупантом, не имеет права на самооборону — глава МИД Палестины

09:05 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики в беседе с французской коллегой Катрин Колонна проинформировал ее о событиях в секторе Газа, где израильская армия продолжает наступательные действия.

«Израиль как страна-оккупант не имеет права на самооборону. Израиль совершает преступления и нарушает все нормы международного гуманитарного права», — цитирует аль-Малики палестинское агентство WAFA. По словам министра, «определение действий Израиля в качестве самообороны равносильно поощрению его с целью продолжения преступлений и убийств невинных мирных жителей».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 15.11.2023
Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в Смоленской области — МО РФ
0
21
09:20 15.11.2023
Конгрессмены приняли проект финансирования работы правительства США без учета помощи Украине
0
58
09:00 15.11.2023
Поставка Западом F-16 Киеву не изменит фундаментально расстановку сил — Пентагон
0
101
22:49 14.11.2023
ХАМАС заявило, что освободит заложников в любое время в случае установления перемирия
0
542
22:00 14.11.2023
Лукашенко предложил Пашиняну обдумывать шаги, которые могут быть нацелены на дезинтеграцию
0
595
21:20 14.11.2023
Экс-глава ЦРУ и Госдепа Помпео вошел в совет директоров «Киевстар»
0
578
20:40 14.11.2023
Белоруссия требует от Литвы €1 млрд за разрыв договора о транзите удобрений
0
611
20:00 14.11.2023
Боррель заявил, что «не знает и не должен знать», есть ли у Украины шансы на победу
0
622
19:20 14.11.2023
Для выпускников дальневосточных вузов могут упростить получение гражданства РФ
0
628
18:40 14.11.2023
ХАМАС утверждает, что боевое крыло движения контролирует ситуацию в секторе Газа
0
704

Возврат к списку