Израиль, будучи страной-оккупантом, не имеет права на самооборону — глава МИД Палестины
09:05 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики в беседе с французской коллегой Катрин Колонна проинформировал ее о событиях в секторе Газа, где израильская армия продолжает наступательные действия.
«Израиль как страна-оккупант не имеет права на самооборону. Израиль совершает преступления и нарушает все нормы международного гуманитарного права», — цитирует аль-Малики палестинское агентство WAFA. По словам министра, «определение действий Израиля в качестве самообороны равносильно поощрению его с целью продолжения преступлений и убийств невинных мирных жителей».
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