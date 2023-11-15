Израиль, будучи страной-оккупантом, не имеет права на самооборону — глава МИД Палестины

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики в беседе с французской коллегой Катрин Колонна проинформировал ее о событиях в секторе Газа, где израильская армия продолжает наступательные действия.

«Израиль как страна-оккупант не имеет права на самооборону. Израиль совершает преступления и нарушает все нормы международного гуманитарного права», — цитирует аль-Малики палестинское агентство WAFA. По словам министра, «определение действий Израиля в качестве самообороны равносильно поощрению его с целью продолжения преступлений и убийств невинных мирных жителей».