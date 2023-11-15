Конгрессмены приняли проект финансирования работы правительства США без учета помощи Украине

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата представителей Конгресса США утвердила план продолжения финансирования работы федерального правительства страны без учета помощи Израилю и Украине. Трансляцию заседания вели американские новостные телекомпании.

Теперь законопроект о временном продолжении финансирования правительства должен одобрить Сенат, после чего документ будет направлен президенту США Джо Байдену. Инициатива предусматривает продолжение финансирования работы ряда правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, до 19 января 2024 года. Финансирование работы других ведомств и программ предлагается продлить до 2 февраля 2024 года. Законопроект не предусматривает выделения средств на оказание поддержки Израилю и Украине.