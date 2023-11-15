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НОВОСТИ

Казахстан в ОДКБ является одним из самых надежных союзников — глава Минобороны

10:00 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстанская сторона в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является одним из самых надежных друзей и союзников. Об этом заявил журналистам министр обороны республики Руслан Жаксылыков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Нашу позицию четко определил наш верховный главнокомандующий. Мы являемся добросовестным членом [ОДКБ], выполняем все мероприятия. Казахстан, наверное, один из самых надежных соратников, друзей и союзников по линии ОДКБ», — сказал он, говоря о позиции республики в отношении сотрудничества в рамках объединения.

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