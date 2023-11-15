В украинском Кривом Роге произошли взрывы
10:05 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Серия взрывов прогремела в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Клименко тайм».
Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментируют.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях страны.
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