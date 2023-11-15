0
0
147
НОВОСТИ

В украинском Кривом Роге произошли взрывы

10:05 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серия взрывов прогремела в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Клименко тайм».

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментируют.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях страны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 15.11.2023
Для украинских компаний стала катастрофой забастовка польских перевозчиков
0
29
11:00 15.11.2023
Власти США все больше разочаровываются действиями Израиля в Газе — Bloomberg
0
34
10:32 15.11.2023
Кеннеди-младший уверен, что ослабление России навредит США
0
116
10:20 15.11.2023
Бондарчук заявил о кадровом голоде в кино РФ: все расписаны на годы вперед
0
133
10:00 15.11.2023
Сергей Собянин: С начала года в Москве построили более 90 социальных объектов
0
131
10:00 15.11.2023
Казахстан в ОДКБ является одним из самых надежных союзников — глава Минобороны
0
134
09:32 15.11.2023
Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в Смоленской области — МО РФ
0
181
09:20 15.11.2023
Конгрессмены приняли проект финансирования работы правительства США без учета помощи Украине
0
189
09:05 15.11.2023
Израиль, будучи страной-оккупантом, не имеет права на самооборону — глава МИД Палестины
0
250
09:00 15.11.2023
Поставка Западом F-16 Киеву не изменит фундаментально расстановку сил — Пентагон
0
208

Возврат к списку