Бондарчук заявил о кадровом голоде в кино РФ: все расписаны на годы вперед

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская киноотрасль сейчас испытывает кадровый голод из-за беспрецедентного количества киносъемок. Об этом ТАСС рассказал режиссер и продюсер Федор Бондарчук, который станет модератором панельной дискуссии «Кино» на предстоящем IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур.

«В компании Art Pictures Studio и в „НМГ студии“ мы сотрудничаем с настоящими профи своего дела: Жорой Крыжовниковым, Андреем Золотаревым, Олегом Маловичко… Но талантливых авторов не бывает много», — отметил Бондарчук, отвечая на вопрос, много ли одаренных режиссеров сейчас в стране и есть ли кадровый голод. Он добавил, что проблема стоит довольно остро «особенно сейчас, когда количество проектов достигает каких-то заоблачных высот».

«Расписаны все — и на годы вперед, так что кадровый голод, конечно же, чувствуется», — пояснил Бондарчук. Он рассказал, что из года в год с коллегами и сооснователями школы «Индустрия» Михаилом Врубелем и Александром Андрющенко говорит «о важности обучения этих самых кадров, о том, что этот пробел можно и нужно восполнять своими силами».