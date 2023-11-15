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Кеннеди-младший уверен, что ослабление России навредит США

10:32 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ослабление России приведет к тому, что Соединенные Штаты будут в меньшей безопасности. Такое мнение изложил в опубликованном во вторник интервью порталу Responsible Statecraft Роберт Кеннеди — младший, объявивший о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году в качестве независимого кандидата.

Его спросили, отвечает ли американским национальным интересам необходимость проведения хозяином Белого дома переговоров с целью прекращения конфликта на Украине. «Да. Согласно нынешнему стратегическому видению США, война служит национальным интересам, ослабляя Россию. Но это видение ошибочно по двум причинам. Во-первых, это не ослабление России. Во-вторых, слабая и нестабильная Россия приведет к снижению уровня нашей безопасности, а не к его повышению. Соединенные Штаты и весь мир окажутся в выигрыше, если Россия будет знать, что мы не стремимся ее уничтожить», — подчеркнул Кеннеди.

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