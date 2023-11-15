Для украинских компаний стала катастрофой забастовка польских перевозчиков
11:05 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость логистики существенно дорожает для украинских экспортеров и импортеров из-за забастовки польских перевозчиков, это приведет к росту цен на товары и срыву многих контрактов. Об этом изданию «Страна» рассказали представители украинских компаний и объединений.
«Это катастрофа. Если забастовка продлится еще несколько недель, финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе», — рассказал глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин. По его словам, огромные убытки понесут и перевозчики, и заказчики, и украинская экономика в целом.
Глава секретариата Совета предпринимателей при кабинете министров Украины Андрей Забловский также указал на угрозу срыва контрактов. «Каждый день блокировки ключевых пунктов пропуска на украинско-польской границе — это существенное повышение стоимости логистики для наших импортеров и экспортеров, что приведет к повышению цен на товары на 7-10%. Но дело не только в ценниках. Есть риски срыва многих контрактов, украинская продукция таким образом выдавливается не только с европейского, но и с мировых рынков», — сказал он.
С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года.
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