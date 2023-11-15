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ЦБ РФ готов повышать ключевую ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции

11:20 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России будет готов снова повышать ключевую ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий. Об этом заявила зампред регулятора Ольга Полякова, выступая на ХI Конгрессе финансистов Казахстана.

«На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку очень ощутимыми шагами и за прошедший период мы подняли ее на 7,5 п. п. — до 15% годовых. При необходимости мы будем готовы сделать это вновь, если мы не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий», — сказала она.

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