Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 90 рублей
11:32 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 90 руб. впервые с 27 июля, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 10:35 мск, доллар снижался на 0,67%, до 89,99 руб.
К 10:40 мск доллар замедлил снижение и находился на уровне 90,01 руб. (-0,65%). В то же время евро теряет 0,31%, опускаясь до 97,82 руб., юань снижается на 0,44%, до 12,415 руб.
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