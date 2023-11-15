Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 90 рублей

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 90 руб. впервые с 27 июля, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:35 мск, доллар снижался на 0,67%, до 89,99 руб.

К 10:40 мск доллар замедлил снижение и находился на уровне 90,01 руб. (-0,65%). В то же время евро теряет 0,31%, опускаясь до 97,82 руб., юань снижается на 0,44%, до 12,415 руб.