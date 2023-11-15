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Первая высадка космонавтов РФ на Луну запланирована на 2031–2040 годы — РКК «Энергия»

12:05 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отправка российских космонавтов на Луну планируется в период с 2031 по 2040 год, следует из доклада генерального конструктора РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора РКК «Энергия», академика РАН Владимира Соловьева.

«Подготовка к развертыванию лунной базы — 2031-2040 [годы]», — говорится в проекте дорожной карты освоения Луны, представленной Соловьевым на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции «Пилотируемые полеты в космос» в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Отмечается, что на этот этап освоения естественного спутника планируется начало пилотируемых экспедиций (в том числе первая высадка), а также геологические исследования. Строительство самой лунной базы запланировано на период с 2041 по 2050 год.

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