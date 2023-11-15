Дания намерена проверять и при необходимости задерживать танкеры с нефтью РФ — FT

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дания намерена проверять и при необходимости задерживать танкеры с российской нефтью, проходящие через датские проливы, в соответствии с новыми планами Брюсселя по контролю над морскими поставками нефти из РФ. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на лиц, осведомленных о новых возможных мерах ЕС.

По данным издания, речь идет нефтеналивных судах, «следующих транзитом через датские проливы без западной страховки». Отмечается, что по закону это позволяет государствам «проверять суда, которые, по их мнению, представляют угрозу для окружающей среды». Из Балтийского моря в Северное танкерами через датские проливы на мировые рынки поставляется почти 60% российской нефти от общего объема ее морского экспорта, утверждают эксперты.

«Главное в данном случае — соблюдение правил страхования», — приводит издание слова одного из чиновников. «Сейчас это делается очень неоднозначно <…>, и прибрежные государства имеют право проверять» наличие документов, добавил он. Конвенция ООН по морскому праву, регулирующая морское судоходство, позволяет государствам «возбудить судебное разбирательство, включающее задержание судна», при наличии «очевидных доказательств» того, что нефтеналивное судно несет серьезную угрозу окружающей среде, говорится в статье.

Правительство Дании отказалось от комментариев, отмечает FT. Отказалась комментировать такие меры и Еврокомиссия (ЕК), заметив только, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала предпринять дальнейшие «шаги по ужесточению потолка цен на нефть».