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НОВОСТИ

В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремела серия взрывов

13:00 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов произошло в центре подконтрольного Киеву города Херсона. Об этом заявил глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко.

«В центральной части города прогремели несколько взрывов», — написал он в своем телеграм-канале.

Воздушная тревога на подконтрольной Киеву части Херсонской области не объявлялась.

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