В курс «Основы безопасности и защиты Родины» войдет информация о БПЛА и общевойсковом бое
13:05 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информация об общевойсковом бое и способах применения беспилотников войдет в новый школьный курс «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Соответствующий проект приказа Минпросвещения РФ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
«По учебному предмету „Основы безопасности и защиты Родины“ (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности и защиты Родины должны отражать: сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — говорится в документе.
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