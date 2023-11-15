В курс «Основы безопасности и защиты Родины» войдет информация о БПЛА и общевойсковом бое

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация об общевойсковом бое и способах применения беспилотников войдет в новый школьный курс «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Соответствующий проект приказа Минпросвещения РФ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

«По учебному предмету „Основы безопасности и защиты Родины“ (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности и защиты Родины должны отражать: сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — говорится в документе.