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Сыну главы Чечни вручили орден «За служение религии Ислам» I степени

13:20 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сын главы Чечни Адам Кадыров удостоен ордена «За служение религии Ислам» I степени, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев.

«Искренне поздравляю начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, дорогого брата Адама Рамзановича Кадырова с вручением ему ордена „За служение религии Ислам“ I степени. Награду передал муфтий ЧР Салахь-Хаджи Межиев в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа», — написал Дудаев.

По его словам, награду передали в ходе международной научно-практической конференции, которая открылась в среду в Грозном. «Орден присвоен за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей», — добавил Дудаев.

С конца октября 15-летнему Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, вручили ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За заслуги перед Уммой» и «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», а также вторую по значимости награду в Татарстане — орден «Дуслык». 5 ноября стало известно, что юноша назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики.

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