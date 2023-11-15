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НОВОСТИ

У МОК нет монополии на спортивный мир — Песков

13:32 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спортивные соревнования могут проходить и без участия Международного олимпийского комитета (МОК), поскольку буква «М» в его названии не означает «монополию». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предостережение МОК национальных олимпийских комитетов от участия в Играх дружбы.

«В аббревиатуре МОК буква „М“ не означает „монополию“ на спортивный мир. Спортивный мир гораздо более многогранен, охватывает огромное количество стран, форматы проведения соревнований могут быть разные, разные страны могут их инициировать — это все может происходить и вне контекста МОКа», — указал представитель Кремля. «Это нужно всем понимать», — считает он.

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