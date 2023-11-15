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НОВОСТИ

Россияне задолжали МФО 350 млрд рублей

14:00 15.11.2023 Источник: Известия

Россияне набрали микрокредитов почти на 350 млрд рублей, следует из данных крупнейшего объединения участников микрофинансового рынка СРО «МиР».

За год этот объем увеличился на 18%, а число клиентов МФО перевалило за 20 млн. Крупнейшие игроки рынка отмечают еще более стремительный рост выдач — в 1,5–2 раза. Ставки доходят до 292% годовых, и тем не менее займы берут, чтобы на фоне роста инфляции сохранить привычный уровень жизни.

Риски в том, что за микроссудами идут люди, которым уже отказали банки из-за высокой долговой нагрузки.  Известия

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