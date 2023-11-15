Израиль, как и Армению в Карабахе, постигнет разочарование — Эрдоган
14:12 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Израиль в результате конфликта на Ближнем Востоке постигнет разочарование, как ранее Армению в карабахском конфликте.
«Спустя годы погони за мечтами о наших землях Армения усвоила урок карабахской войны и встала на место. Израиль также постигнет разочарование. Пока мы, 85 миллионов человек, едины, никто не сможет нас сломить. И поэтому еще сильная и современная армия является для нас необходимостью», — сказал он во время выступления в парламенте перед членами фракции правящей Партии справедливости и развития.
НОВОСТИ
- 14:00 15.11.2023
- Россияне задолжали МФО 350 млрд рублей
- 13:32 15.11.2023
- У МОК нет монополии на спортивный мир — Песков
- 13:20 15.11.2023
- Сыну главы Чечни вручили орден «За служение религии Ислам» I степени
- 13:05 15.11.2023
- В курс «Основы безопасности и защиты Родины» войдет информация о БПЛА и общевойсковом бое
- 13:00 15.11.2023
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремела серия взрывов
- 12:32 15.11.2023
- Дания намерена проверять и при необходимости задерживать танкеры с нефтью РФ — FT
- 12:20 15.11.2023
- Зампред ГД просит Роскомнадзор официально объявить, что радуга не связана с ЛГБТ
- 12:05 15.11.2023
- Первая высадка космонавтов РФ на Луну запланирована на 2031–2040 годы — РКК «Энергия»
- 12:00 15.11.2023
- Президент Ганы призвал бывшие колониальные державы к репарациям за ущерб от работорговли
- 11:32 15.11.2023
- Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 90 рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать