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Израиль, как и Армению в Карабахе, постигнет разочарование — Эрдоган

14:12 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Израиль в результате конфликта на Ближнем Востоке постигнет разочарование, как ранее Армению в карабахском конфликте.

«Спустя годы погони за мечтами о наших землях Армения усвоила урок карабахской войны и встала на место. Израиль также постигнет разочарование. Пока мы, 85 миллионов человек, едины, никто не сможет нас сломить. И поэтому еще сильная и современная армия является для нас необходимостью», — сказал он во время выступления в парламенте перед членами фракции правящей Партии справедливости и развития.

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