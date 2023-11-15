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Бывшие элитные части морпехов ВСУ на Херсонщине сейчас на 2/3 состоят из мобилизованных - Сальдо

14:32 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывшие элитные части морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ), переправлявшиеся через Днепр в Херсонской области, сейчас из-за потерь на две трети состоят из мобилизованных украинцев. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Планы подобно „Барбароссе“ полетели в тартарары. Шансов вырваться на оперативный простор у боевиков киевского режима нет никаких. Даже бывшие „элитные морские пехотинцы“ сейчас из-за потерь на две трети укомплектованы „мобиками“, которые воевать не хотят», — написал он в своем телеграм-канале.

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