Бывшие элитные части морпехов ВСУ на Херсонщине сейчас на 2/3 состоят из мобилизованных - Сальдо
14:32 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывшие элитные части морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ), переправлявшиеся через Днепр в Херсонской области, сейчас из-за потерь на две трети состоят из мобилизованных украинцев. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Планы подобно „Барбароссе“ полетели в тартарары. Шансов вырваться на оперативный простор у боевиков киевского режима нет никаких. Даже бывшие „элитные морские пехотинцы“ сейчас из-за потерь на две трети укомплектованы „мобиками“, которые воевать не хотят», — написал он в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 15:33 15.11.2023
- Сергей Собянин: Московские школьники победили на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
- 15:32 15.11.2023
- ЕС добавит в пакет санкций запрет на российские алмазы с 1 января — Bloomberg
- 15:12 15.11.2023
- Греция никогда не смирится с турецкой оккупацией севера Кипра — МИД
- 15:00 15.11.2023
- Франция выдала ордер на арест президента Сирии Башара Асада
- 14:12 15.11.2023
- Израиль, как и Армению в Карабахе, постигнет разочарование — Эрдоган
- 14:00 15.11.2023
- Россияне задолжали МФО 350 млрд рублей
- 13:32 15.11.2023
- У МОК нет монополии на спортивный мир — Песков
- 13:20 15.11.2023
- Сыну главы Чечни вручили орден «За служение религии Ислам» I степени
- 13:05 15.11.2023
- В курс «Основы безопасности и защиты Родины» войдет информация о БПЛА и общевойсковом бое
- 13:00 15.11.2023
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремела серия взрывов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать