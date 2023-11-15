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Франция выдала ордер на арест президента Сирии Башара Асада

15:00 15.11.2023 Источник: Интерфакс

Франция выдала 14 ноября международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, которого Париж считает виновным в соучастии в преступлениях против человечества в связи с химическими атаками летом 2013 года.

Как сообщила в среду газета Le Figaro со ссылкой на судебный источник, выдано четыре ордера на арест, включая сирийского президента и трех высокопоставленных военных за соучастие в преступлениях против человечества и в военных преступлениях.

По данным французского источника, речь идет о химических атаках, совершенных в Сирии с использованием газа зарин, от которых, в частности, 21 августа 2013 года, по сведениям американской разведки, в Восточной Гуте близ Дамаска погибли более 1 тыс. человек.

Франция, ЕС, США и ряд других стран возлагают ответственность за это преступление на президента Асада. Власти Сирии и ее союзники отрицают это обвинение и заявляют, что химическое оружие применила оппозиция.

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