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Греция никогда не смирится с турецкой оккупацией севера Кипра — МИД

15:12 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греция никогда не смирится с турецкой оккупацией севера Кипра и продолжает работу по поиску взаимоприемлемого урегулирования на острове. Об этом говорится в распространенном заявлении греческого внешнеполитического ведомства.

МИД отметил, что 15 ноября 2023 года исполняется сорок лет со дня незаконного одностороннего провозглашения псевдогосударства — непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), которое было осуждено резолюциями Совета Безопасности ООН 541/1983 и 550/1984. «В эту печальную годовщину Греция подчеркивает необходимость полного выполнения всеми государствами, как того требует международное право, резолюций Совета Безопасности, призывающих все страны не признавать и не помогать каким-либо образом незаконному образованию на оккупированной части Кипра. Греция никогда не собирается признавать факты турецкого вторжения и оккупации [северной части Кипра]», — говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство страны заверило, что «в полной координации с Республикой Кипр Греция систематически работает над созданием условий, которые приведут к нахождению справедливого, устойчивого, функционального и взаимоприемлемого решения в рамках резолюций Совета Безопасности ООН».

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