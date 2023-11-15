ЕС добавит в пакет санкций запрет на российские алмазы с 1 января — Bloomberg
15:32 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз (ЕС) в рамках нового пакета санкций против РФ намерен включить в него запрет на российские алмазы с 1 января. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.
По его информации, Евросоюз также добавит поэтапное введение запрета на импорт российских алмазов, прошедших обработку в третьих странах. Страны — члены ЕС планируют на этой неделе обсудить эти предложения, которые еще могут измениться.
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