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Белград отказал Киеву в экстрадиции экс-генерала СБУ из-за заявлений Зеленского

16:00 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одним из аргументов для отказа Белграда выдать Киеву бывшего генерала Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова стало заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот назвал Наумова изменником. Об этом сообщает украинская служба Би-би-си.

В обращении от 31 марта 2022 года Зеленский не только обвинил Наумова в госизмене, но и лишил его звания бригадного генерала. При этом зарегистрированного дела о госизмене в отношении Наумова до сих пор нет. Согласно решению сербского суда, которое есть в распоряжении Би-би-си, Белград отказался выдавать Наумова Киеву именно из-за расследования украинскими правоохранителями возможной госизмены, расценив это как политическое преследование.

Госбюро расследований Украины проверяет Наумова уже больше года и обвинение в госизмене ему не предъявили, поскольку не хватает доказательств. «Было учтено не только то, что президент Украины в публичном обращении к общественности назвал подсудимого изменником, но и то, что он лишил из-за этого его звания бригадного генерала без объяснения причины», — приводит Би-би-си текст судебного решения. Такое заявление Зеленского, по мнению суда, является предвзятым, а это «может представлять опасность для подсудимого в случае экстрадиции».

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