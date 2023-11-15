ОДКБ отказывается зафиксировать свою зону ответственности в Армении — Пашинян

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что ОДКБ отказывается зафиксировать свою зону ответственности в республике.

«Самая большая фундаментальная проблема заключается в том, что ОДКБ, по сути, отказывается зафиксировать свою зону ответственности в Армении. Если мы молча участвуем в этих условиях [в мероприятиях ОДКБ], мы можем присоединиться к логике, согласно которой территориальная целостность и суверенитет Армении подвергаются сомнению. Мы даем время для размышлений и нам, и ОДКБ», — отметил он, выступая в парламенте.