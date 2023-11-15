В 2023 году в РФ построено дорог почти в три раза больше, чем годом ранее — Мишустин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объемы дорожного строительства в России в этом году почти в три раза превышают прошлогодние показатели, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Транспорт России».

«С начала года в России построено и реконструировано около 650 километров федеральных и региональных трасс — почти в три раза больше, чем годом ранее», — сказал председатель правительства. Он уточнил, что «отремонтировано еще свыше 10 тыс. километров».

Глава кабинета министров поставил задачу «сохранять высокие темпы строительства автомобильных магистралей».