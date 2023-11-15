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Индия заигрывает с Западом в попытке сдержать Китай — и. о. премьера Пакистана

17:00 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Индии взаимодействует со странами Запада в рамках усилий по сдерживанию экономического развития Китая. Такое мнение выразил и. о. премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар, выступая на церемонии открытия форума Margalla Dialogue 2023, организованного Исламабадским институтом политических исследований.

«Индия заигрывает с Западным полушарием в странной попытке сдержать Китай. Нынешняя конкуренция носит скорее экономический, нежели стратегический характер», — отметил политик.

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