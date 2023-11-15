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Военная база США в иракской провинции Анбар подверглась ракетной атаке

17:12 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шиитские вооруженные формирования, входящие в движение «Исламское сопротивление Ирака», нанесли несколько ракетных ударов по военной базе США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар. Об этом говорится в заявлении движения, переданном телеканалом Al Mayadeen.

В нем отмечается, что «все цели противника поражены в результате прямых попаданий». «Ракетная атака моджахедов была предпринята в ответ на преступления, которые творит сионистский враг в секторе Газа», — подчеркивается в тексте.

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