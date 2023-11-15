Путин вручил главе ЦИК Памфиловой орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
17:40 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин наградил председателя ЦИК Эллу Памфилову орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Также глава государства сегодня вручит государственные награды ряду представителей избирательных комиссий. Церемония приурочена к 30-летию избирательной системы РФ и проходит в подмосковной резиденции президента.
НОВОСТИ
- 18:40 15.11.2023
- Пашинян: Мы диверсифицируем наши отношения в области безопасности
- 18:30 15.11.2023
- Америка приостановила оказание помощи Азербайджану
- 17:12 15.11.2023
- Военная база США в иракской провинции Анбар подверглась ракетной атаке
- 17:00 15.11.2023
- Индия заигрывает с Западом в попытке сдержать Китай — и. о. премьера Пакистана
- 16:32 15.11.2023
- В 2023 году в РФ построено дорог почти в три раза больше, чем годом ранее — Мишустин
- 16:12 15.11.2023
- ОДКБ отказывается зафиксировать свою зону ответственности в Армении — Пашинян
- 16:00 15.11.2023
- Белград отказал Киеву в экстрадиции экс-генерала СБУ из-за заявлений Зеленского
- 15:33 15.11.2023
- Сергей Собянин: Московские школьники победили на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
- 15:32 15.11.2023
- ЕС добавит в пакет санкций запрет на российские алмазы с 1 января — Bloomberg
- 15:12 15.11.2023
- Греция никогда не смирится с турецкой оккупацией севера Кипра — МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать