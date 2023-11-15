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Путин вручил главе ЦИК Памфиловой орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

17:40 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин наградил председателя ЦИК Эллу Памфилову орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Также глава государства сегодня вручит государственные награды ряду представителей избирательных комиссий. Церемония приурочена к 30-летию избирательной системы РФ и проходит в подмосковной резиденции президента.

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