Америка приостановила оказание помощи Азербайджану

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США приостановили оказание военной и иной помощи Азербайджану, отменили ряд визитов высокого уровня, и Вашингтон сигнализировал Баку о том, что нормализации двусторонних отношений не будет до прогресса на переговорах о мире с Арменией. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

«Мы ясно дали понять, что ничего не будет нормальным с Азербайджаном после событий 19 сентября, пока мы не увидим прогресса на мирном треке. Так что мы отменили ряд визитов высокого уровня, осудили действия [Баку], и <…> мы не ожидаем подачи уведомления об отказе от условий [дальнейшего выделения помощи] до той поры, пока не увидим подлинного улучшения ситуации», — заявил дипломат, выступая в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США на слушаниях по ситуации в Нагорном Карабахе.