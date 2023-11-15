18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения ищет новых партнеров в сфере безопасности и пытается найти новых поставщиков оружия. Об этом в парламенте заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы диверсифицируем наши отношения в области безопасности, так как наши партнеры в сфере безопасности не могут — в том числе по объективным причинам — продавать нам оружие и боеприпасы. Об этом мы говорим открыто и прямо. Сейчас мы им говорим: не обижайтесь на нас, мы пытаемся найти и находим партнеров, чтобы приобрести определенное количество вооружения и техники», — сказал он.