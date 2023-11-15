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Госдеп: США и ЕС хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками

19:15 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Евросоюз хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками и вырабатывают схему для его обеспечения. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

«Председатель [Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен публично заявляла, что намерена провести встречу с нами и Арменией с целью сближения Армении с нашим сообществом. Я обсуждал это несколько дней назад с премьер-министром [Армении Николом Пашиняном], и мы выясняем, как это могло бы выглядеть», — заявил дипломат, выступая в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам на слушаниях по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

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