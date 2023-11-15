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Информация о том, что россиян собираются кормить мукой из мух, не соответствует действительности - Росрыболовство

21:10 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мука и другая продукция из мухи черная львинка не пойдет в пищу для людей, а будет использоваться в России в кормах для животных и рыб. Об этом заявили в Росрыболовстве.

Ранее правительство РФ дополнило перечень продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей новым видом деятельности — разведением мух черная львинка и производством продукции из нее, в том числе муки.

«В связи с тем, что в средствах массовой информации и в соцсетях принятое решение распространяется в неверной трактовке (как разрешение использовать данную продукцию в составе пищевых продуктов, предназначенных для граждан), сообщаем, что данная трактовка не соответствует действительности. Принятая мера необходима для расширения кормовой базы сельскохозяйственных животных и рыб», — подчеркнули в Росрыболовстве.

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